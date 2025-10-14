Никогаш не треба да истурате млеко во мијалникот, еве зошто

Истурањето млеко во мијалникот е нешто што дефинитивно треба да го избегнувате, но многумина го прават тоа.

Проблемот е што мастите и протеините во млекото се стврднуваат на топлина и се лепат за ѕидовите на цевката, што може да доведе до затнување. Ова не само што го спречува протокот на вода, туку предизвикува и непријатни мириси.

Особено ако млекото е старо или расипано, неговите масти и протеини можат да се наталожат во цевките, да создадат наслаги и да доведат до затнати одводи, особено ако е измешано со други кујнски отпадоци.

Ако размислувате да го истурите млекото во тоалет наместо во мијалник, не го правете ни тоа. Истурањето млеко во тоалет може да предизвика проблеми со водоводот и не е еколошка опција.

Наместо тоа, можете да го користите млекото како природно ѓубриво за вашата градина. Измешајте еден дел млеко со четири дела вода и истурете го околу основата на растенијата. Хранливите материи во млекото можат да им помогнат на вашите растенија да растат силни и здрави.

Ако компостирањето или користењето во градината не е опција, можете да го отстраните старото млеко со вашиот обичен домашен отпад. Оставете го млекото во картонската амбалажа или истурете го во пластично шише и фрлете го во ѓубре.

извор:курир.мк

фото:Freeopik