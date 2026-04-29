Како зуењето во ушите е поврзано со хемијата на мозокот, нова студија дава одговори

Научниците укажуваат дека нарушувањето на нивото на невротрансмитерите може да игра важна улога во појавата на тинитус – постојано зуење во ушите, што отвора врата за нови терапии.

Тинитусот, состојба што милиони луѓе ширум светот ја опишуваат како постојано зуење, свиркање или зуење во ушите, може да биде потесно поврзан со хемијата на мозокот отколку што се сметаше претходно.

Новото истражување укажува на значајната улога на клучен невротрансмитер во развојот на ова нарушување, што може да доведе до попрецизни и поефикасни третмани во иднина.

Иако тинитусот често се поврзува со губење на слухот или изложеност на гласна бучава, научниците сè повеќе се сомневаат дека неговите корени лежат подлабоко – во начинот на кој мозокот ги обработува звучните сигнали.

Невротрансмитерот серотонин, најпознат по својата улога во регулирањето на расположението, може да влијае и на сериозноста на тинитусот, откри ново истражување.

Според студијата спроведена врз глувци од научници во САД и Кина, зголемувањето на сигнализацијата на серотонин во специфично мозочно коло го зголемило однесувањето поврзано со невролошко нарушување.

Бидејќи серотонинот често е насочен кон ублажување на симптомите на депресија и анксиозност, ова откритие би можело да помогне во развојот на третмани што ги ублажуваат овие состојби без да го влошат тинитусот.

„Се сомневавме дека серотонинот има некаква врска со тинитусот, но навистина не разбиравме како. Сега, користејќи го однесувањето на глувците, пронајдовме специфично мозочно коло кое вклучува серотонин и оди директно до аудитивниот систем – и откривме дека може да предизвика ефекти слични на тинитус“, вели невронаучникот Женг-Куан Танг од Универзитетот Анхуи во Кина.

Многу пациенти кои страдаат од тинитус, исто така, пријавуваат анксиозност и депресија.

Тинитусот обично се дефинира како „фантомски“ звук што го слуша само пациентот, честопати високофреквентно ѕвонење, свирење, зуење или пулсирачки звук. Некои од основните механизми се познати, како што се губење на слухот или натрупување на церумен, но во многу случаи се чини дека е невролошки проблем, генериран не во ушите, туку во функционалниот систем на мозокот.

Тешко е да се опише немилосрдното страдање на аудитивниот систем кој едноставно не сака да замолчи, но многу пациенти исто така пријавуваат депресија, анксиозност и суицидални идеи. Третманот за овие нарушувања на расположението често вклучува класа лекови наречени селективни инхибитори на повторно преземање на серотонин (SSRIs), кои ја блокираат реапсорпцијата на серотонин во невроните, зголемувајќи ја сигнализацијата на серотонин.

Неколку студии во текот на изминатите неколку децении сугерираат врска помеѓу серотонин и тинитус, но недостасуваат директни докази за врската и механизмот. За да го истражат овој механизам, истражувачите дизајнираа експеримент врз глувци.

Прво, тие го мапираа патот од регионот што произведува серотонин во мозочното стебло до аудитивниот регион. Тој пат помага да се регулира како се обработуваат звучните сигнали во мозокот. Потоа генетски ги модифицираа глувците за да можат да користат светлина или лекови за да ги активираат невроните што ослободуваат серотонин.

Глувците со вклучено коло за серотонин потоа беа тестирани со помош на неколку модели за да се види дали се однесуваат на начин што сугерира дека доживуваат субјективен звук.

„Кога ги стимулирате овие серотонергични неврони, можеме да видиме дека тоа ја стимулира активноста во аудитивниот регион на мозокот. Исто така, видовме дека животните потоа се однесуваат како да страдаат од тинитус. Со други зборови, тоа произведува симптоми што би очекувале да ги доживееме како тинитус кај луѓето“, вели неврологот Лоренс Трасел од Универзитетот за здравство и наука во Орегон.

Кога користеле инхибиторни алатки за целосно да го исклучат ова серотонергично-аудитивно коло, однесувањето слично на тинитус кај глувците се намалило. И конечно, кога користеле гласен шум за да предизвикаат тинитус, глувците се однесувале на ист начин како кога серотонинската активност била зголемена.

Резултатите сугерираат дека врската помеѓу серотонинот и тинитусот е реална и дека ова мозочно коло може да игра директна улога во создавањето на фантомските звуци што ги доживуваат пациентите, што бара понатамошни истражувања кај луѓето.

Исто така, сугерира дека лекувањето на депресија или анксиозност што се јавува со тинитус бара грижа во процесот на лекување.

„Нашата студија укажува на деликатна рамнотежа. Можеби е можно да се развијат лекови специфични за клетките или мозочните региони кои се насочени кон зголемување на серотонинот во некои мозочни региони, но не и во други. На овој начин, можеби е можно да се одделат корисните и важните ефекти на антидепресивите од потенцијално штетните ефекти врз слухот“, додава д-р Трасел.

Наодите беа објавени во „Зборникот на трудови на Националната академија на науките“.

foto: freepik

Izvor: Kurir