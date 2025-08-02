Непријатни мириси и влага: Како сами да го исчистите клима уредот во вашиот автомобил?

Би било добро да го правите ова повремено, исто така за да го исчистите системот од габи и бактерии што ќе се населат таму.

Ако почувствувате непријатен мирис од вашиот клима уред, можете сами да го дезинфицирате. Покрај тоа, би било добро да го правите тоа повремено (еднаш годишно или еднаш на секои две години) и да го исчистите системот од габи и бактерии што ќе се населат таму. Поради нив, може да развиете симптоми слични на настинка, пишува HAK.

Една опција е да го однесете вашиот автомобил во сервисен центар и да ја оставите работата на експертите (ова секогаш може да се препорача). Ако немате време, можете сами да го дезинфицирате клима уредот.

„Постојат специјални спрејови за чистење клима уреди што ги ставате на подот од возилото, под пластичните фитинзи“, објаснува техничкиот советник во HAK Марин Морава.

Поставете го спрејот на подот во близина на совозачкото седиште, ставете голема крпа или крпа под него. Вклучете го, вклучете го клима уредот и прилагодете го на рециркулација на воздухот. Затворете ги сите врати и оставете го моторот да работи околу 15 минути. Секако, секогаш имајте резервен клуч со вас за да не се заклучи возилото случајно. Влијанието врз финансиите нема да биде сериозно бидејќи цената на средствата за чистење започнува од 7 евра.

Можете да го исчистите клима уредот и со специјална пена, но е малку посложено. Имено, треба да го отстраните филтерот за клима уредот и да испразните мал дел од содржината на испарувачот на клима уредот, а поголем дел во сите отвори за вентилација – користејќи цевка што оди со пената и која треба да се вметне што е можно подлабоко во отворите за вентилација на возилото. Оставете ја пената да делува половина час, а потоа вклучете го моторот и вклучете го клима уредот на најсилна вентилација. Сите отвори за вентилација мора да бидат – отворени! Цената на пената за чистење клима уреди почнува од 9 евра…

Не заборавајте, препорачливо е филтерот во кабината да се менува двапати годишно (многумина ретко го прават ова) или барем еднаш напролет. Нечистотијата што се акумулира на филтерот го намалува протокот на воздух и ефикасноста на системот за вентилација.

