„Немам граници кога станува збор за ова“ – Илда Шаулиќ призна на што најмногу троши

Пејачката Илда Шаулиќ откри дека чевлите се нејзина страст, и тогаш не води грижа за парите што ги троши на нив. Илда е позната по својот добар моден вкус, а нејзиниот гардеробер се состои од внимателно одбрани комбинации на облека на кои многумина ѝ завидуваат – а цените се вртоглави.

Во интервју за тамошните медиуми, таа откри дека не постојат пари што не би ги дала за чевли.

– Навистина ги сакам чевлите, сè почнува од нив, прво почнувам со чевлите, а потоа бирам што да носам, а кога станува збор за чизми и чевли, немам граници – искрена беше Илда.

Foto: print screen/Instagram