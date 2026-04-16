Не остана ништо од Тамара Тодевска – пејачката стана „кукла жива“ (видео)

Тамара Тодевска со еден потег успеа да го привлече вниманието на сите…

Со помош, односно со моќта на социјалните мрежи, Тамара успеа да биде во фокус на популарните платформи и тоа откако избриша се’ што имаше на својот Инстаграм профил, а остави само едно – најважното за неа, барем засега…

Од Тамара Тодевска не остана ништо, таа стана „Кукла жива“, само видео најавата со парче каде пее стих од она што следно го најавува од својата музичка приказна…

А тоа следно за речиси половина година од сега.

„На светот му треба кукла жива… 03.10.2026 година“- стои во најавата.

А дотогаш има многу чекање, па колку ќе успее оваа тактичка игра, останува под прашалници.

Од нејзините последни гостувања по емисии, таа кажа дека она што жали, е тоа што доста синглови од неа останале само како таквио, наместо спакувани со албум, а дека во следниот период ќе работи токму на тоа се’ ново да биде сместено на вистинското место.

Веруваме дека по албумот „Еден ден“ од 2015 година, „Кукла жива“ ќе биде токму тоа.

фото: Instagram printscreen/tamaratodevska