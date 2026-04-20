„Не е важно жената да дипломира, туку со кого ќе се омажи“ – Еве што научила Мелина Џиновиќ од училиште

Модната дизајнерка Мелина Џиновиќ се омажи за богатиот Џефри Пол Арнолд Деј во Монако, а прославата продолжи во Италија.

View this post on Instagram A post shared by Telegraf.rs (@telegraf.rs)

Она што малкумина го знаат е дека таа го прекина своето важно животно патување кога се омажи за Харис Џиновиќ. Како матурантка, таа одлучи да се откаже од факултетот поради бракот со пејачот.

Мелина Галиќ е родена во 1982 година во Бихаќ, а нејзиното семејство подоцна се преселило во Загреб, каде што успешно ги завршила основното и средното образование. Идната дизајнерка била сметана за брилијантна студентка кога се запишала на Катедрата за англиски јазик и лингвистика на Филолошкиот факултет, Универзитет во Загреб.

На почетокот, таа ги положуваше испитите со неверојатна леснотија и сè одеше според планот сè до 2002 година, кога стана матурантка.

А потоа сè се сменило. Непосредно пред крајот на студиите, Мелина донела шокантна одлука да се откаже од училиштето за да се омажи за пејачот Харис Џиновиќ, кој беше две децении постар од неа.

Овој потег предизвикал вистински пресврт во нејзиното семејство. Како што еднаш истакна Мелина, нејзините родители не се согласувале со нејзината одлука да го напушти универзитетот. Оние што биле најблиски до неа никогаш целосно не ѝ простиле за ова, а ставот на нејзината мајка бил експлицитен:

– Доцна почнав да работам, на 29-30 години, но повторно беше вистинското време за мене. Моите деца имаа шест и седум години, важните работи беа на свое место. Го напуштив факултетот во четврта година, не го завршив и не се каам. Мајка ми постојано ми велеше „Мора да дипломираш, мора да дипломираш“, но јас не го направив тоа. Ова не е мој совет до никого, бидејќи е голема тага да се напушти факултетот една година пред дипломирањето. На крајот на краиштата, најважно за жената не е да дипломира. Најважен е мажот со кој ќе се омажиш, бидејќи тој дефинитивно го одредува целиот твој живот – изјави таа пред неколку години во Магазин Ин.

Кратко по бракот, Мелина го лансираше својот моден бренд, што ѝ донесе огромна популарност и слава. Набрзо, нејзините креации ги носеа не само локални, туку и бројни меѓународни ѕвезди.

Додека траеше нивниот брак, Мелина и Харис живееја со своите деца на луксузна линија Белград-Париз-Штутгарт.

Foto: print screen/Instagram/hamelofficial