Не е добар за секого: Кој не треба да користи ѓумбир – и зошто?

Фитотерапевтите препорачуваат дневно да не се внесуваат повеќе од 4 грама ѓумбир, бидејќи поголеми количини можат да предизвикаат надуеност, гасови и киселини. Дополнително, лицата со улцерозен колитис, воспалителни заболувања, нарушена коагулација, како и бремените жени, треба да избегнуваат консумирање ѓумбир.

Ѓумбирот се користи во традиционалната кинеска медицина со векови, а дури и легендарниот Конфучие го земал за здравје и сила. Со текот на времето му биле припишувани и афродизијачки својства. Неговата популарност најдобро ја илустрира фактот дека во тоа време бил редовен дел од трпезите – веднаш до солта и биберот. Содржи соединенија наречени џинџероли, кои имаат антиинфламаторно, аналгетско, антиканцерогено и антипиретичко дејство, пишува „Miss7“.

Присуството на овие супстанци најверојатно е причината за благотворното влијание на ѓумбирот во превенцијата и ублажувањето на симптомите на хронични воспалителни заболувања. Како додаток во храна и пијалаци го подобрува варењето и помага при настинка, а топлите облоги од ѓумбир можат да ја намалат напнатоста, болката и грчевите – па дури и да го забрзаат заздравувањето. Но, и покрај сите позитивни својства, ѓумбирот може да има несакани ефекти, па затоа не треба да се консумира во прекумерни количини.

Кој не треба да консумира ѓумбир?

Лица со улцерозен колитис – кај лица со воспалителни болести на цревата ѓумбирот може значително да ги влоши симптомите, особено во поголеми дози.

Лица со нарушувања на коагулацијата – ѓумбирот ја стимулира циркулацијата и може да го зголеми крвниот притисок.

Бремени жени – треба да го избегнуваат, бидејќи може да предизвика грчеви на матката. Особено се препорачува да не се консумира чај од ѓумбир во последните две недели од бременоста.

Пред операција – затоа што може да доведе до пообилно крварење.

Лица кои земаат одредени лекови – ова особено важи за лекови за срце, антихистаминици, лекови против тумори и препарати за слабеење. Доколку земате терапија, задолжително консултирајте се со лекар пред да користите ѓумбир.

