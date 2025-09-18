Наташа Беквалац во солзи: Разделбата со ќерката и разбуди милион емоции

Ќерката на Наташа Беквалац и Данило Дача Икодиновиќ, Хана Икодиновиќ, започна ново поглавје во својот живот со преселбата во Шпанија, каде што ќе го продолжи своето образование.

Наташа отпатува со својата ќерка за да ѝ помогне да се смести во нов дом, а потоа сподели емотивно видео од нивната разделба.

– Летај, сакај, заштити ги луѓето, дружи се, биди слободна, биди добра, смеј се, прави грешки, паѓај, стани, биди среќна, радосна, живеј го својот живот. Се грижам за тебе и те сакам безусловно, мајчина љубов – напиша пејачката во порака упатена до Хана.

Недолго потоа, Наташа објави и видео на кое тропа на вратата на Хана, додека нејзината ќерка изненадено ја отвора.

– Здраво, повторно дојдов да се збогувам – рече Наташа на работ на солзи, цврсто прегрнувајќи ја својата сакана.

фото:Instagram printscreen/bekvalceva