Наташа Беквалац брутално ја искритикува натпреварувачката: „Ти девојко треба да се лечиш“ (видео)

Наташа Беквалац, додека коментираше за кандидатката на музичкото натпреварувањ „IDJ Show“ е, во кое е во улога на стручно жири, крена многу прашина со една од своите изјави.

Јавноста беше разбеснета од она што ѝ го кажа на натпреварувачката, а под видео клипот од шоуто, кој се појави на социјалната мрежа Тикток, имаше само низа коментари.

– Ти, девојко, треба да се плечиш. Дали некој ти го кажал тоа? – праша Наташа.

– Не – одговори кандидатката.

– Дали некогаш си морала да се однесуваш како да си многу добра, а всушност си многу лоша? – следеше следното прашање на пејачката.

– Тоа можеше да се види на сцената. Честопати жените мора да се преправаат дека се добро, бидејќи публиката го бара само добриот дел од тебе – констатираше Беквалац на што многумина реагираа дека претерала.

фото:Instagram printscreen/bekvalceva