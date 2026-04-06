Наследството на Тозовац причина за раздор во семејството

Пејачот Предраг Живковиќ Тозовац почина во 2021 година, а сега се појавија детали за проблемите во неговото семејство поради наследството.

Имено, по смртта на Тозовац, во неговото семејство се појави раскол околу наследството, а неговите синови и неговата сопруга Емилија Мима Живковиќ завршија на суд.

Синовите мислеа дека таткото им оставил сè во својот тестамент. Сепак, тоа не беше случај.

Наследниците на Предраг Живковиќ Тозовац не можеа да се согласат со Емилија околу поделбата на имотот. Покрај луксузната куќа, Тозовац остави уште два стана, но и огромни пари на банкарски сметки, во износ од стотици илјади евра.

Она што ги шокираше сите беше тоа што Тозовац се ожени со Емилија само четири месеци пред неговата смрт.

Како што сега открива извор близок до семејството, синовите на Живковиќ го обвинуваа својот татко за донесувањето на таа одлука.

– Никој не очекуваше дека двајцата ќе се венчаат, но тоа може да се разбере бидејќи тој сепак помина 40 години со Емилија. Тој не беше во контакт со своите синови толку многу, но имаше близок однос со нејзините деца, па затоа се споменуваше дека тие се наследници. Членовите на неговото пошироко семејство беа повредени од тоа, бидејќи на крајот на краиштата, децата се деца – деца, што и да се, вашата крв… Сепак, тој беше најзаинтересиран да се грижи за неа. Синовите беа бесни, но на крајот, колку што знам, сè беше поделено подеднакво – рече извор кој го познаваше легендарниот пејач.

Патем, како што беше објавено, Емилија наследи куќа во Вождовац, а еден од двата стана му припадна на нејзиниот син од Србија.

Вториот син од Америка го доби вториот стан, кој наводно го продал. Парите од банкарската сметка се поделени на еднакви делови.

