Највкусна салата од лосос готова за помалку од 10 минути

Доколку барате лесен и особено хранлив оброк што можете брзо да го подготвите, салатата од лосос е идеален избор.
Оваа салата не е само вкусна, туку е и богата со витамини. Таа комбинира димен лосос, кој е богат со омега-3 масни киселини и протеини. Лесен дресинг од јогурт и мајонез ја прави кремаста, но не премногу тешка.
Потребни состојки:
1/4 чаша јогурт, 1/4 чаша ситно сечкан целер, две лажици ситно сечкан црвен кромид, три лажици лесен мајонез, една лажица сок од лимон, 1/4 лажичка бибер, прстофат сол, 170 грама димен лосос, лимон по желба за сервирање
Подготовка:
Во сад измешајте јогурт, целер, кромид, мајонез, сок од лимон, бибер и сол. Додадете лосос и нежно мешајте, одделувајќи го на помали парчиња додека салатата не се соедини. Сервирајте со парчиња лимон по желба.
Овој оброк се подготвува за помалку од 10 минути и често се користи како „протеинска бомба“ по тренинг.
фото:You tube printscreen/Foodz Recipes
извор:popara.mk