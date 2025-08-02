Најстарата сестра Родиќ кулила 4 стана во Белград и лета со приватен авион

Најстарата сестра Родиќ, Наташа, се најде во центарот на медиумското внимание кога нејзината сестра Богдана се омажи за sсинот на Цеца, Вељко Ражнатовиќ, а потоа и кога нејзината втора сестра Бојана се омажи за Мирко Шијан.

За јавноста е интересна и најстарата сестра, која е единствената што сè уште не се омажила, но се посветила на својата кариера и создавањето сопствен бизнис, од кој, како што пишуваат медиумите, веќе купила четири стана во самиот центар на Белград.

Како што е наведено, во една од зградите во близина на црквата Свети Сава, Наташа Родиќ купила четири гарсониери.

Таа посетува луксузни дестинации, излегува, ја усовршила својата линија, а многумина се заинтересирани за тоа што прави и што заработува за живот. Семејството Родиќ со години се занимава со одгледување живина, а бизнисот со пилешко им донесе богатство.

Покрај семејниот бизнис во Тител, Наташа отвори и ресторан за брза храна во центарот на Белград и во последно време е многу посветена на него, па се претпоставува дека од ова има голем извор на приход.

Како што може да се види од нејзините објави на социјалните мрежи, Наташа ужива во патувањата, патувањето со приватен авион и сака да троши пари на скапа облека.

Богдана Ражнатовиќ, Наташа Родиќ и Бојана Шијан им помагале на своите родители и учествувале во бизнисот уште од мали нозе, што не го прекинале ниту до ден денес. По бракот, Бојана и Богдана се посветени да ги одгледуваат своите деца, а сега поголемиот дел од работата им е оставена на нивните родители, Богдан и Данијела.

– Сестрите Родиќ никогаш не се срамеле од своето семејство и работата што ја работат, бидејќи тоа е пред сè чесна работа. Бојана, Наташа и Богдана секогаш се истакнувале со својата убавина кога доаѓале тука, дури и пред да станат познати – еднаш рекол еден пазарџија.

фото:Instagram printscreen/ miss.rodicc