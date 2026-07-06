Најпосле се случи и тоа: Луис Хамилтон за првпат проговори за врската со Ким Кардашијан

Ким Кардашијан и Луис Хамилтон фотографирани при пристигнување во хотел во Париз по заеднички викенд во Велика Британија / 📷 Instagram / printscreen

Возачот на Формула 1, Луис Хамилтон, за прв пат јавно проговори за својата врска со американската бизнисменка Ким Кардашијан.

Гласините за можна романса помеѓу 41-годишниот Хамилтон и 45-годишната Кардашијан се засилија во текот на изминатата година откако таа беше забележана на трките во Формула 1, вклучувајќи ги Гран Прито на Мајами и Монако. Иако двајцата се обидуваа да го сокријат својот приватен живот од очите на јавноста, британскиот возач сега одлучи да проговори на оваа тема за прв пат.

Хамилтон зборуваше за сè за време на состанокот со навивачите во Силверстоун, пред Големата награда на Велика Британија. Во таа прилика, водителот Дејвид Крофт истакна дека Хамилтон изгледа посреќен оваа сезона.

„Луис, и на патеката и надвор од неа, си значително подобар и посреќен оваа година. Одлично е да се види тоа“, рече Крофт, по што следеше аплауз од публиката.

Еден од присутните навивачи потоа постави прашање што предизвика смеа во салата: „Дали е поради побрзиот автомобил или поради новата девојка?“

Хамилтон одговори со насмевка: „Добро прашање.“

Водителот потоа се пошегува, алудирајќи на ситуацијата на Големата награда на Монако, кога Кардашијан случајно зеде крпа што му припаѓаше на возачот Кими Антонели.

„Знаете зошто ве прашуваме тоа. Само сакаме да знаеме дали на Кими му требаат два крпи“, рече Крофт.

Хамилтон потоа зборуваше за својот тим Ферари и предизвиците низ кои минуваат.

„Ферари е најлегендарниот тим во историјата на Формула 1. Тие поминаа низ тежок период, но тие се неверојатен тим кој ме пречека брилијантно. Првата сезона беше напорна, но целата напорна работа што ја вложивме полека нè враќа таму каде што сакаме да бидеме“, рече Хамилтон.

Конечно, тој додаде кратка и смислена реченица со насмевка:

„И секако, Ким е виновна.“

Оваа изјава доаѓа неколку недели откако Ким Кардашијан присуствуваше на Големата награда на Монако за да го поддржи Хамилтон. Откако заврши втор, Хамилтон ѝ испрати бакнеж од подиумот.

фото: Instagram / printscreen/Х