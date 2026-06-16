Најдобриот чај за несоница! Заборавете на апчиња, испијте го пред спиење и ќе спиете како бебе

Доколку имате проблеми со спиењето, тогаш овој чај е вистинското решение за вас.

Кога се соочуваме со замор, несоница, стрес и нервоза, честопати бараме природни начини за олеснување и опуштање. Многумина од нас барем еднаш во животот се соочиле со овие проблеми, а честопати првото нешто што ни паѓа на ум е чај што може да нè смири и да нè подготви за спиење. Еден таков чај е чајот од валеријана, кој има својства што помагаат да се опушти и смири телото пред спиење.

Валеријана како природен лек за проблеми со спиењето

Кога се соочуваме со замор, несоница, стрес и нервоза, честопати бараме природни начини за олеснување и опуштање. Многумина од нас барем еднаш во животот се соочиле со овие проблеми, а честопати првото нешто што ни паѓа на ум е чај што може да нè смири и да нè подготви за спиење. Еден таков чај е чајот од валеријана, кој има својства што помагаат да се опушти и смири телото пред спиење.

Ефекти на валеријаната

Валеријаната се користи во форма на корен и може да се консумира како чај или како есенцијално масло. Есенцијалното масло од валеријана има поконцентрирана јачина од чајот, па затоа е доволно да се земат само неколку капки два до три пати на ден. Можете да пиете чај од валеријана по потреба, а препорачаната доза е до три шолји чај дневно.

Трпението е клучно

Важно е да се напомене дека валеријаната делува бавно, затоа не очекувајте вашите проблеми да бидат решени веднаш по испивањето на една шолја чај. Треба да бидете трпеливи и да им дадете време на лековитите супстанции од валеријаната да се акумулираат во телото. Само кога ќе се постигне доволна концентрација во телото, можете да очекувате подобрување на вашата општа состојба и смирувачки ефект врз сонот.

Foto: Magnific

Izvor: Popara