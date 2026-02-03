Нада Топчагиќ пронашла богатство до контејнер: „Веднаш го гледам она што е добро“

Пејачката Нада Топчагиќ призна дека често зема нешто што ѝ се допаѓа од контејнер, а во една прилика пронашла фотографија, која ја продала за 15.000 евра.

Пејачката, зборуваше за моментите кога копала низ контејнер и извадила уметничка слика што едвај ја влечела дома.

Нада не собира фрлени работи затоа што нема од што да живее, туку тоа ѝ доаѓа како еден вид хоби.

– Поминувам покрај контејнер и гледам фотографија. Размислувам како да ја носам таа слика, голема слика. Како ќе ја носам таа слика, огромна слика… Ја земам сликата, ја ставам под контејнерот, потоа го носам Баџа (кучето) на прошетка низ целиот град, се враќам, ја земам сликата и ја носам на проценка, а вреди 15.000 евра. Знаете какви вредни работи зедов од контејнерот. Секој на светот го прави тоа! Имам кофа што ја најдов и на истото место, кофа направена во 1948 година. Но, јас не собирам сè, веднаш гледам што е добро, а што не – рече Нада во подкастот на Боки 13, а кога ја праша што направила со таа слика, одговорот ги изненади сите:

– Ја продадов, за 15.000 евра – рече Нада.

Како што рече пејачката, таа зема сè што ќе најде на улица и го чува во својот подрум.

– Сè сама правам низ куќата, Златко ми помага секако, но сакам повеќето работи сама да ги преземам. Лудо е за мене, ако најдам дрва на улица, ги собирам и ги складирам во подрумот. Земав сè што беше до контејнерот ако беше добро. Не се срамам од тоа – искрено рече пејачката низ смеа.

Нада не настапува толку често, и како што вели, таа и нејзиниот сопруг Златко живеат од издавање под кирија на недвижен имот што го стекнале со години работа.

