На Драгана Мирковиќ и се слошило среде настап: „Жал ми е, нема да можам да продолжам“

Популарната фолк-ѕвезда Драгана Мирковиќ пред осум дена ненадејно го прекина својот концерт на отворањето на еден клуб во Хрватска поради нагло влошување на нејзината здравствена состојба.

Видеата од нејзиното емотивно и расплакано обраќање до публиката брзо се проширија на социјалните мрежи, оставајќи ги нејзините бројни обожаватели во голема грижа и неизвесност дали ќе мора да ги откаже претстојните концерти за да се посвети на закрепнувањето.

Пејачката тогаш видно потресена, во солзи и потпирајќи се на стол, им се извини на присутните објаснувајќи дека мора веднаш да замине на лекар бидејќи се чувствува многу лошо.

Сепак, по неколкудневна тишина, музичката ѕвезда успеа да ги смири фановите со само еден потег на својот Инстаграм профил без да дава директни изјави за медиумите.

Таа ја сподели официјалната најава за нејзиниот претстоен голем концерт на 41. „Денови на пивото“ во Зрењанин, кој е закажан за 8 август во 22 часот.

Оваа објава јасно потврдува дека здравствената состојба на Драгана е стабилизирана, дека таа веќе му се враќа на својот бизнис и дека краткотрајната пауза била сосема доволна за нејзино целосно закрепнување.

фото:Instagram printscreen/ dragana_mirkovic/TikTok printscreen/estradanaler