На 48- годишна возраст почина басистот на „Лимп Бизкит“

Сем Риверс, басист и еден од основачите на познатиот американски ну метал бенд „Лимп Бизкит“, почина на 48-годишна возраст. Бендот ја потврди веста во објава на социјалните мрежи, опишувајќи го Риверс не само како „наш басист“, туку и како „душа на звукот“.

„Од првата нота што ја свиревме заедно, Сем донесе светлина и ритам што никогаш не можеа да се заменат. Неговиот талент беше лежерен, неговото присуство незаборавно, неговото срце огромно“, напишаа членовите на бендот. „Споделивме толку многу моменти – диви, тивки, прекрасни – и секој од нив значеше повеќе затоа што Сем беше таму“, додадоа тие. Причината за неговата смрт не е објавена. „Во шок сме“, напиша диџејот Летал, чие вистинско име е Леор Димант, и ги замоли обожавателите да ја почитуваат приватноста на семејството на Риверс.

„Лимп Бизкит“, основан во 1994 година, покрај Дарст и Риверс, го сочинуваа и Џон Ото и диџејот Летал. Со нивната единствена мешавина од хип-хоп и рок и текстови полни со пцовки, тие станаа еден од дефинирачките звуци од доцните 90-ти и се заслужни за внесување на тешката музика во мејнстримот. Нивните хит албуми вклучуваат „Significant Other“ и „Chocolate Starfish“ и„ Hot Dog Flavored Water“, додека постигнаа глобален успех со синглови како што се „Take a Look Around“ и хитот број еден „Rollin’ (Air Raid Vehicle)“.

Освен неговиот музички талент, за кој беше награден со наградата Гибсон за најдобар басист во 2000 година, бендот ја нагласи и неговата добротворна работа во посветата. „Ќе живеете преку вашата музика и животите што помогнавте да се спасат преку вашата музика, добротворна работа и пријателства“, напиша диџејот Летал.

Во 2015 година, Риверс ги напушти „Лимп Бизкит“ неколку години поради заболување на црниот дроб предизвикано од „прекумерно пиење“, како што му откри на авторот Џон Видерхорн за книгата „Raising Hell“. „Престанав да пијам и направив сè што ми кажаа лекарите. Бев лекуван од алкохол и добив трансплантација на црн дроб, што беше совршено совпаѓање“, рече тој во тоа време. Во септември, групата објави нов сингл, „Making Love to Morgan Wallen“, а настапи на фестивалот во „Рединг“ во август. Поминаа четири години од нивниот последен албум, „Still Suck“.

фото:Instagram printscreen/bassplayunited and samriverslb