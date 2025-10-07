„Можев да добијам сепса“ – Стралетата Maja Маринковиќ во паника

Маја Маринковиќ не го крие фактот дека има направено многу корекции, а неодамна го зголеми и задникот.

Сепак, како што таа сега истакна, ќе мора повторно да се оперира.

– Ништо, филери, тоа треба да се дополни, но немав повеќе простор – им откри Маја на цимерките.

– Едниот ти е поголем, другиот помал – продолжи Асмин Дурџиќ.

– Слушај! Силиконот е ист, но кога ги полнев филери за да не биде видлив преминот, немаше место каде да се смести. Нема врска, ќе го издржам дури и целиот задник да ми помодри. Почна да протекува, не може повеќе да издржи. Можев да добијам сепса – рече таа.

Foto: printscreen/instgaram