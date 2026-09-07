Познатата „сајз плус“ македонска инфлуенсерка (така барем се декларира) и ријалити старлета (така јавноста ја декларира) Моника Станојкова ова лето се изнашета.

Кога пеколните жештини се беа пуштиле на најјако во скопската котлина и беа неподносливи македонската ријалити старлета најде начин како да се разлади и ужива и во жешките скопски лета. Базените во околината на престолнината на локација, негде пред Драчево и Пинтија беа местот каде надарената Моника во бикини ги ладеше и душата и телото и бујните облини.

Како летото напредуваше а нејзиното конто и буџет растеа, заработени на нејзинита „Фиеста фанс“ страница, така летната дестинација стануваше се поатрактивна.

Од базен на море и тоа на Јадранот и црногорското приморје во Будва.

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А кога паричките ќе се потрошат и буџетот поднамали, враќање во Скопје на подолго не е опција, ама затоа тука е најпримамливата домашна дестинација.

Па нашата сајз плус дама ги спакува куферите веднаш и ете ја на плажа крај езеро сега, зашто Охрид не и бега. Моника е добро упатена кои се нај ИН местата, па уште веднаш еве ја скопската ријалити убавица испружена крај брегот во Трпејца!

Ама Охрид има многу места кои се примамливи за мераци под сонцето крај езерото, а едно од нив се и градските плажи, Потпеш и Канео.

Токму на нив Моника Станојкова решила да ужива испружена на карпите под карпата под Св. Јован Канео. А штом денот навлезе во длабоко попладне, време е градникот да падне. Сонцето штом тргне да заоѓа, скопската „сајз плус“ убавица ќе реши да ја ослободи својата ултрабујна предница.

Моника Станојкова топлес на Потпеш. Скопската ријалити старлета летово со голи гради под Канео!

Е сега, некои ќе прашаат дали е нормално, други ќе речат ама не е морално, трети пак ќе одобруваат и жалат што топлес кадарот не снимен однапред наместо одзади, ама не е важно… Денес очигледно се’ е дозволено. Важно е да е влажно… и разголено!

Фото: Инстаграм/stanojkovastar