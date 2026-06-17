Многу луѓе мислат дека тоа е само иритација: печење, чешање и солзење на очите може да бидат знак на болест

Ако често ве болат очите, можеби тоа не е само привремена иритација.

Ако очите често ве болат, чешаат, солзат или чувствувате како да има зрно песок во окото, можеби не станува збор само за минлива иритација. Овие симптоми би можеле да укажуваат на синдром на суво око, еден од најчестите проблеми со очите што ги тера луѓето да одат на очен лекар.

Синдромот на суво око се јавува кога очите не произведуваат доволно солзи или кога солзите не се со добар квалитет за правилно да ја навлажнат површината на окото. Иако името сугерира дека очите се само суви, состојбата може да предизвика низа непријатни симптоми, вклучувајќи и привремени проблеми со видот.

Кои се симптомите?

Симптомите на синдром на суво око може да варираат од личност до личност. Најчестите вклучуваат:

-печење и печење во очите

-чешање

-чувство на песок или туѓо тело во окото

– црвенило

– чувствителност на светлина

– заматен вид што се подобрува со трепкање

– замор на очите

– зголемено солзење, што може да изгледа парадоксално, но е резултат на иритација на очите.

Многу луѓе се изненадени кога дознаваат дека солзењето на очите може да биде знак и за суво око. Кога површината на окото станува премногу сува и иритирана, телото може да реагира со производство на вишок рефлексни солзи кои не успеваат да го одржат окото влажно доволно долго.

Зошто се јавува синдром на суво око?

Офталмолозите истакнуваат дека тоа е комплексна состојба која може да има неколку причини. Најчесто се јавува поради намалено производство на солзи или нивно пребрзо испарување.

Ризикот се зголемува со:

– долго време гледање на екрани на компјутер, мобилен телефон и таблет

-престој во климатизирани или загреани простории

-носење контактни леќи

-стареење

-хормонални промени, особено кај жените

-одредени лекови, како што се антихистаминици и некои антидепресиви

-автоимуни заболувања, како што е Сјогренов синдром

-болести и воспаленија на очниот капак кои влијаат на квалитетот на солзниот филм.

Лекарите предупредуваат дека сè почест предизвикувач е прекумерната изложеност на екрани. Додека работиме на компјутер или користиме мобилен телефон, трепкаме поретко од вообичаено, што предизвикува солзите побрзо да испаруваат од површината на окото.

Кога треба да посетите лекар?

Повремените суви очи не се причина за загриженост. Меѓутоа, ако симптомите траат со недели, се повторуваат често или влијаат на вашите дневни активности, треба да посетите офталмолог. Нелекуваниот синдром на суво око може да го зголеми ризикот од оштетување на површината на окото и инфекции.

Како се лекува?

Третманот зависи од причината и сериозноста на симптомите. Во благи случаи, вештачките солзи што ја навлажнуваат површината на окото често се корисни. Исто така е корисно да правите редовни паузи додека работите на компјутер, да трепкате почесто и да избегнувате насочување на вентилатори или клима уреди кон вашето лице. Во потешки случаи, вашиот лекар може да препорача дополнителни терапии што го намалуваат воспалението и го подобруваат квалитетот на солзниот филм.

Иако синдромот на суво око често се смета за мал проблем, долгорочните симптоми можат значително да го нарушат квалитетот на вашиот живот. Затоа, важно е навреме да ги препознаете знаците и да побарате стручен совет ако симптомите не исчезнат.

foto: freepik

Izvor: Popara