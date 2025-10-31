Минувачите во шок: Александра Суботиќ шета низ градот во маска 

Александра Суботиќ, поранешна учесничка во ријалити шоуа, се појави во центарот на градот во друштво на своите деца и во целосна опрема на Спајдермен. Белграѓани кои се најдоа на шеталиштето покрај белградското крајбрежје имаа што да видат. Александра Суботиќ се појави во необична облека со своите деца во костум на Спајдермен.

Александра, заедно со нејзината ќерка, носеше костим на Спајдерменки, додека нејзиниот син носеше костим на Спајдермен. Семејството среќно позираше на кејот, додека Караѓорѓе нејзиниот татко ги снимаше и фотографираше.

На снимката што подоцна се појави на Инстаграм профилот на Александра, може да се види дека станале вистинско семејство на Спајдермен.

Целата сцена изгледаше како Марвел да решил да направи продолжение на „Спајдермен: Мисија во Белград“.

Минувачите застануваа, се смееја и го фотографираа овој необичен тим, а Александра сето тоа го документира на Инстаграм со пораката: „Три генерации Спајдермен“.

Фото: printscreen/instagram/sandrasuboticss