Мина Костиќ конечно ќе го запознае човекот во кој се заљуби преку интернет: „Ако даде Бог, ќе го кажам тоа судбоносно – да“

Пејачката Мина Костиќ неодамна објави дека се заљубила во мистериозниот Каспер, маж кого го познава само од виртуелниот свет, а сега признава дека бракот е можен. По речиси шест месеци преписка и емотивни разговори преку интернет, Мина е сè уште заљубена во него, а наскоро конечно ќе се сретнат лично.

-Љубовта е во најдобар ред. Ако даде Бог, ќе го кажам тоа судбоносно „да“. Ова ќе биде прв пат да се мажам. Го запознав човекот на мојот живот и сум многу среќна. Тој е со мене цело време, иако по телефон, но тоа е и поддршка. Тој доаѓа во јануари, мојата ќерка е многу среќна – изјави Мина за Светското радио. Откако влезе во врска со познатиот Каспер, кој не живее во Србија, Мина откри дека никогаш не би помислила да биде со маж кој не е подготвен да ја заштити во секое време и да ја држи како капка вода на дланката.

-Не сакам да имам ништо со маж кој е способен да биде жена исто како мене, односно кој не е подготвен да ме заштити во секоја смисла. Тоа го имав и во минатото, имаше и насилство за кое зборував од поранешниот, а сега ако тој не е вистинскиот маж, со кого ќе се чувствувам заштитена и кој ќе ме држи на вистинскиот пат како капка вода, нема врска – искрено рече пејачката.

Foto: print screen/Instagram