Мина Блажев со својот изглед и пропорции на манекенка, многу од своите колешки ги фрли во сенка

Меѓу новата помлада генерагија поп- пејачки кои работат на својата кариера и се истакнуваат, е и Мина Блажев која може да се пофали со неколку свои песни и учество на Јуниорската Еврозија.

Сепак, Мина најмногу се истакна преку музичкото натпреварување „Пинкови ѕвездички“, а како и за сите останати кои биле дел од ваков натпреварувачки формат, тоа како по правило им е отскочната даска за се’ она што следи.

Освен неколкуте нејзини песни: „Во други души“, „Не можам без тебе“ и „Кобра“ со ДНК, стана актуелна и како дел од проектот „Македонијо во срце те носиме“.

Мина освен со нејзиниот глас, воодушевува и со нејзината убавина, па можеме да кажеме дека ја има добитната комбинација за многу поголем успех во иднина. На „Инстаграм“ таа може да се пофали со речиси 23.000 следбеници, а доколку ги погледнете нејзините фотографии, ќе сфатите зошто на машките, особено на оние од помладата генерација им е меѓу оние „топ риби“.

Летото го дише својот последн здив, а Мина го изгустира до максимум. Таа беше на Сардинија во Италија, а последно и воГрција, од каде секако слдеа серија жешки фотки.

Со она што го покажа, буквално многумина засени…

Со својот телесен изглед и пропорции на манекенка, Мина многу од своите колешки фрли во сенка.

Совршено тело, затегнати долги нозе, рамно стомаче… и особено во преден план, впечатливо бујно деколте на младата убавица!

фото:Instagram printscreen/minablazev1