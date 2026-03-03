Милица Тодоровиќ прекина контакт со колегата кој зборуваше за нејзиниот оженет дечко (видео)

Пејачот Урош Живковиќ вечерва се појави со сопругата Јована на промоција што ја организираше неговата колешка Теа Билановиќ. Тој зборуваше за својот приватен живот, но и за односите со колегите, а особено ја издвои Милица Тодоровиќ.

Сопругата на Урош Живковиќ ретко се појавува во јавноста, а сега пејачот истакна дека така му се допаѓа.

– Мојата сопруга не е навикната на јавен живот, но сака да се појавува со мене на забави на пријатели. Ми се допаѓа што е таква, ако сакав поинаку, веројатно би избрал некој од јавниот свет. Мислам дека така треба да биде – рече тој, објаснувајќи зошто неговата сопруга е многу повеќе посветена на бебето отколку тој:

– Логично е дека таа поминува многу повеќе време со својот син, јас работам, снимам, патувам… Таа е со него во тој период. Секако, кога не работам, користам што е можно повеќе слободно време за да се посветам на сопругата и детето. Има периоди од годината што секогаш ги користам за одмор, со години не сум работел околу празниците и во февруари. Сопругата се труди најмногу што може да ме поштеди поради мојата работа, работи напорно за еден и пол човек и сите пофалби се за неа.

Урош неодамна изјави дека не поддржува врски со зафатени мажи кога зборуваше за раѓањето на Милица Тодоровиќ. Потоа рече дека не размислувал за неа, а сега откри дека ѝ испратил објаснувачка порака, на која никогаш не добил одговор.



– Нема потреба да ме контактира, не реков ништо ново. Секако ѝ честитав, она што го кажав за венчаните беше извадено од контекст. Неодамна станав татко и не можам да бидам против некој да има дете од љубов. Првото нешто што го реков на таа тема беше дека ѝ честитам на Милица и дека сум сигурен дека ќе биде добра мајка – рече Урош и продолжи:

– Ѝ пратив на Милица порака во која не се оправдував, туку ѝ објаснив што мислам и што реков. Сигурен сум дека разбра што мислам, сакав и приватно да ѝ честитам. Кој има нешто против мене, може да ме контактира, ќе објаснам на најнормален начин. Ни јас не „ловев“ многу изјави за мене, ако ме интересира нешто, го земам телефонот и го повикувам тој човек. Не сум некој што се расправа и ги почитувам сите. Нема потреба да се пријавува ништо преку весници, медиуми и социјални мрежи. Можеме да најдеме какво било несогласување, тоа е само прашање на добра волја и дали тоа му одговара на некого или му користи со цел некаква промоција.

Кога го прашале дали одговорила на неговата порака, Урош рекол:

– Па, не, но тоа беше периодот кога сето тоа се случуваше, сигурен сум дека тогаш нејзиниот телефон експлодирал. Секако многу ја сакам и ја ценам.

