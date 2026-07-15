Радио Милева „за тато“

Милица Тодоровиќ се качи на стол и му запеа на татка си: Глетката од прославата ги разнежни сите (видео)

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Милица Тодоровиќ се качи на стол и му запеа на татка си: Глетката од прославата ги разнежни сите (видео)
милица

Пејачката Милица Тодоровиќ уште еднаш покажа дека моментите поминати со семејството ѝ се најскапоцени, а снимката што ја сподели нејзината мајка од една прослава ги разнежни сите што ја видоа.

Всушност, Милица во еден момент се качи на стол, зеде микрофон и на својот татко му ја запеа познатата песна „За Љиљана“ од Тома Здравковиќ.

Додека пејачката ја изведуваше една од најемотивните нумери на легендарниот пејач, нејзиниот татко не ги криеше емоциите, а овој емотивен момент го привлече вниманието на сите присутни.

„Песна за тато“, напиша мајката на Милица, Јасмина, покрај видеото.

Она што исто така ги воодушеви сите е беспрекорниот изглед на Милица само неколку месеци по породувањето, а пејачката заблеска во црн светкав фустан без ракави.

фото:Instagram printscreen/
jasmina.todorovic67

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