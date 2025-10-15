Мелина Џиновиќ и богатиот Англичанец се венчаваат на брод – Прославата во Монако испланирана до последен детаљ

Мелина, која минатата година се разведе од Харис Џиновиќ, се сврши во саботата со успешен бизнисмен (69) со кого модната дизајнерка живее во Монако веќе некое време.

Богатиот Англичанец прави големи подготовки за својата и свадбата на Мелина, а свадбата ќе се одржи на неговиот нов брод, откри извор близок до двојката за локалните медиуми.

– Тој веќе има брод долг 48 метри, го купил во 2013 година. Цело лето го поминале на него, но тој решил да го стави на продажба. Решил да купи уште поголем брод на кој ќе направи свадба во Монако. Ако сè оди според планот, свадбата ќе биде на брод кој ќе плови цело време – вели изворот за Блиц и додава:

– Тоа ќе биде свадба вредна милиони за која ќе се зборува. Тој го испланирал секој детаљ за денот, а тие сè уште ги договараат сите детали. Еден од првите соседи на Мелина во Монако претходно откри за локалните медиуми дека дизајнерката и богатиот бизнисмен живеат во неговиот луксузен стан.

Foto: Printscreen/Instagram/hamelofficial