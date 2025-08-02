Масар Омерагиќ – претседател на ФФМ: „За овие речиси, седум-осум месеци, сите мои ветувања речиси се исполнети“ (ВИДЕО)

Во време на значајни промени и очекувања од македонската фудбалска јавност, Фудбалската федерација на Македонија се наоѓа пред низа важни предизвици, но и можности за напредок.

Во ексклузивно интервју за kurir.mk говореше првиот човек на Фудбалската Федерација на Македонија, Масар Омерагиќ, човек со јасна визија цел и амбиција за да го подигне македонскиот фудбал на многу повисоко ниво од предходно затечената ситуација која што ја наследи.

Во разговорот, Омерагиќ отворено зборуваше за актуелната состојба во домашниот фудбал, потребата од стратешки и инфраструктурни инвестиции во сите младински категории и тренерски кадар, модернизацијата на инфраструктурата, како и за предизвиците со кои се соочуваат клубовите на сите нивоа. Фокусот ќе биде ставен и на националните селекции, и на визијата за следните големи натпреварувања.

Како Федерацијата планира да ја врати довербата на публиката? Кои се конкретните чекори што ќе се преземат за подобрување на условите за работа на клубовите и играчите? И, најважно од се каде ја гледа иднината на македонскиот фудбал?

Ова интервју носи одговори на клучните прашања, директно од првиот човек на македонскиот фудбал. Следува разговор полн со анализа, реални согледувања и јасно поставени цели.