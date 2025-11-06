Марија Шерифовиќ повторно во „Ѕвездите на Гранд“: Се огласи од студио (видео)

Пејачката Марија Шерифовиќ денес се појави на снимањето на емисијата „Ѕвездите на Гранд“.

Марија се врати на „местото на злосторството“ и сними видео од нејзиното поранешно столче во жирито на „Ѕвездите на Гранд“. Иако многумина се надеваа на нејзино враќање, Шерифовиќ одлучи само да провери дали сè е во ред и начинот на кој го напуштила, кога реши да го напушти ова музичко шоу.

„Квартална инспекција“, напиша пејачката, додека ја снимаше масата каде што седи жирито.

Патем, Марија денес откри дека е на одмор и дека ќе одржи само еден концерт до крајот на годината, бидејќи одлучила целосно да му се посвети на својот син и да ужива во неговиот раст.

– На одмор сум, работам минимално, концертот во Италија е единствениот што ќе го одржам до крајот на годината – рече пејачката.

Дара Бубамара го зазеде местото на Марија во жирито, а пејачката не го криеше своето мислење за нејзиното доаѓање.:

