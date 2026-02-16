Мегафон светско со наше

Македонски шмек на годинешниов All Star натпревар: Најдобриот NBA играч во моментов, носеше патики дизајнирани од Сатја Грабулоски

Викендов во Лос Анџелес се одржа најголемиот кошаркарски настан во годината, натпреварот на најдобрите кошаркари од NBA лигата, познат како NBA All Star Weekend.
А на All Star натпреварот, еден од најдобрите NBA кошаркари во моментов, Џејлен Браун од Boston Celtics, носеше патики дизајнирани од нашиот Сатја Грабулоски и неговото SWithADot студио.


Патиките се изработени по директна комуникација на Грабулоски со Браун, кој самиот ги даденасоките за уникатните патики што ги носеше.
Браун ги носеше овие патики и за официјалното фотографирање на играчите пред нивниот настап на All Star викендот.
За патиките кои ги изработи за кошаркарот и комуникацијата со него, Грабулоски вели:

„Да соработуваш со еден од најдобрите кошаркари во моментот во светот е уживање – посебно кога се работи и за одличен човек и интелект. Сигурно многу луѓе не знаат, но Џејлен, меѓу другото е и предавач на Универзитетот MIT, па неговата љубов кон бројките и космосот се пресликани во еден пар патики кој ноќеска ги носеше на NBA All Star Weekend. Разговараме и на тема Македонија, па при некоја следна посета на Европа, се надевам ќе го прошетаме низ Скопје“.

Ова не е прва соработка на Грабулоски со луѓе кои се меѓу најзначајните во NBA. Во деловната биографија на SwithADot се запишани и имињата на Шекил О’Нил, Леброн Џејмс, Никола Јокиќ, Јанис Антетокумпо, Двејн Вејд, Ален Ајверсон, Кармело Ентони, Богдан Богдановиќ и многу други.

