Маја Беровиќ предизвикаа „хаос“ на Инстаграм: Пејачката покажа дел од телото покрај маж со необичен стил

Музичката ѕвезда Маја Беровиќ, по успешниот албум „X“, продолжи да работи многу напорно и подготвува нови песни.

За крајот на годината, таа одлучи да ја изненади својата публика, а се чини дека станува збор за дует со позната музичка ѕвезда.

Таа ја разбуди фантазијата на фановите синоќа кога објави фотографија од снимањето на видеото на Инстаграм, но сè уште не откри за кого станува збор.

На фотографијата гледаме само дел од телото, но сцената е веќе ветувачка. Човекот со кого Маја сними дует носи многу необичен стил – панталони со ремен, какви што никогаш порано не сме виделе.

Во аголот на фотографијата можеме да видиме и дел од телото на Маја, која е облечена во црни мрежасти хулахопки.

Атмосферата на социјалните мрежи веќе се загрева, а обожавателите шпекулираат за кој пејач станува збор.

Foto: Instagram/mayaberovicofficial