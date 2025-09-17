Луѓето се изненадени кога ќе видат колку Лепа Лукиќ остава на коцка: Многумина работат цел месец за тие пари

Кралицата на народната музика, Лепа Лукиќ, отсекогаш имала голема страст кон игрите на среќа, а во една прилика, наводно, освоила дури 14 милиони динари.

– Лепа Лукиќ била чест гостин во еден косовски ресторан. Една вечер, таа освоила повеќе од 14 милиони динари. Имала многу среќни раце, па затоа била страв и трепет на коцкарските кругови од тоа време. Оваа приказна се прераскажува во Косово на сите прослави и собири кога ќе се спомене нејзиното име – вели изворот.

Патем, самата Лепа Лукиќ призна дека нема никакви други пороци освен коцкањето.

– Не гледам зошто би било проблем на некого што ги трошам моите пари? Па, јас ги заработив, мои се, и како ќе ги трошам. Не гледам проблем во тоа. Имам многу слободно време во пензија, но и покрај сè, јас сум жена која многу се сели и сакам да одам каде што можам и кога можам – рече Лепа.

– Кога се коцкам, обично се трошам мала количина пари. Нема залудно трошење. Не пијам, ниту пушам, тоа е многу строго за мене. Никогаш не би можеле да ме видите во бар како се опивам. Тоа е мисловна именка за мене.

Лепа наводно одвоила една од трите пензии што ги добива за својата страст, па затоа има околу 500 евра на располагање за коцкање месечно.

– Иако тоа звучи ужасно во споредба со тоа колку трошеше кога беше на врвот, за неа е смешно. Сега само си игра, забавно ѝ е што има пари за таа забава, па секој месец ја коцка целата пензија, а се знае дека има неколку пензии. Една што ја заработила сама, канадска од нејзиниот покоен сопруг и национална, која ја добила за посебни заслуги како уметник. Лепа обично троши околу 500 евра од пензија до пензија и секогаш запира тука, не вложува повеќе ако почне брутално да губи. Понекогаш победува, па нејзиниот фонд од 500 евра се зголемува. Сето тоа ја забавува, секој има хоби кога ќе се пензионира, а таа има едно, изјавил извор близок до пејачката за локалните медиуми.

