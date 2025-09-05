Лоша среќа на одмор: Ера Ојданиќ загубил 900 евра во морето

Музичката ѕвезда Ера Ојданиќ моментално ужива на море во Црна Гора, но неговиот одмор се чини дека е завршен. Тој се пожалил дека имал лоша среќа на плажа.

Ојданиќ заборавил дека оставил девизи во џебот, кои ги испуштил додека се ладел во плиткото море.

– Проклет да сум, ми паднаа 900 евра во морето, а не знам да пливам. Оваа солена вода и сонцето се скапи. Парите отидоа, рибите веќе ги искинаа на парчиња и што да правам, пријателите сега мора да ме изнесат на кафе. Оваа сезона беше одлична, работев напорно и заработив пари, но одморот ме чинеше прескапо. Не можам ни да замислам што можев да купам за овие пари – се пожалил Ера, пишува Курир.рс.

Ојданиќ можеби изгубил пари, но си обезбеди место за живеење во Бечиќи, каде што има станови за издавање, а наскоро ќе му се придружат и неколку девојки кои добиваат бесплатни одмори од него. Затоа што е стар заводник!

Тој во својата осма деценија, дефинитивно живее како тинејџер, а во последно време навистина е мангуп!

фото: printscreen/instgaram/andrijaera