Лидија Вукиќевиќ била тргната од серија: „Со мене не може така“

Лидија Вукиќевиќ посвети децении од својот живот на глумата, а неодамна јавно се потсети на своите први чекори во кариерата.

Како што откри, искреноста ја чинеше скапо, а едно време тоа беше причината зошто изгуби улога.

– Почетоците беа најтешки за мене, сакав да се докажам. Во моето прво интервју реков: „Јас сум глумица со мозок“, ми беше тешко да го докажам тоа – изјави неодамна Лидија Вукиќевиќ.

– Луѓето ме гледаа како убава црнка, а не сакав да бидам оценувана според мојот изглед и предизвикана. Сакав да добијам почит и најважно за мене е што успеав – додаде таа.

– За жал, сум многу строга и ја кажувам вистината во лице на луѓето. Ме чинеше и во пријателствата и во бизнисот. На пример, веднаш му кажувам на режисерот што нема да правам. Не знам зошто ме скенираат пред да го потпишам договорот, што сум јас, роб?! – неодамна изјави Лидија, која беше исфрлена од познатата серија непосредно пред почетокот на снимањето поради нејзиниот став.

– Бев многу бунтовна од моите почетоци и тоа ме чинеше многу улоги. На пример, серијата „Вук Караџиќ“. Читав цела литература, требаше да играм во таа серија, костимот беше направен и на крајот не играв затоа што бев директна и реков дека она што го замислувале не ја оправдува улогата што ја играм – ни откри таа.

– Не велам дека актерката не треба да се соблекува. Секако дека треба. Не продавам домати на пазар, па сега не сакам да се соблекувам. Треба, но кога ликот има оправдување за тоа, бидејќи во тој случај тоа не се гледа како порнографија, туку е составен дел од ликот. Но, ако идејата е да се соблече актерката и да се стави на постерот, зарем публиката не би била привлечена и не би добила што е можно повеќе пари за тој филм, а потоа тој филм со мене не може да се направи – искрено истакна актерката за Блиц.рс

