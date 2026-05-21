Личните работи на Метју Пери ќе бидат понудени на аукција: Сите приходи одат во неговата фондација

Кога Метју Пери почина во октомври 2023 година, светот загуби не само сакан актер, туку и човек кој помина децении борејќи се со една од најнеразбраните болести на нашето време. Сега неговата фондација ја претвора таа борба во акција, давајќи им на обожавателите можност да поседуваат дел од телевизиската историја.

„Херитиџ аукшнс“ се здружи со Фондацијата „Метју Пери“ за да продаде на аукција 130 од највредните лични предмети на Пери на 5 јуни 2026 година.

Оваа аукција им нуди на обожавателите редок и интимен поглед во животот што Метју Пери го живеел надвор од екранот.

„Метју Пери беше некој за кого луѓето чувствуваа дека навистина го познаваат. Преку неговата работа и неговата чесност, тој изгради врска со публиката ширум светот што отиде подалеку од екранот“, рече Џо Мадалена, извршен потпретседател на „Херитиџ аукшнс“.

„Оваа аукција ги спојува личните предмети и страстите што го обликуваа неговиот живот, нудејќи им на обожавателите значаен начин да се поврзат со неговата приказна.“

Колекцијата е богата со парчиња од деценијата што Пери ја помина на ситкомот што го направи светски познат. Понудувачите можат да лицитираат за сет од 26 лични сценарија што ги содржат некои од најомилените епизоди од „Пријатели“, како и финалето од два дела од серијата, „Последниот“, заедно со сценарија потпишани од глумците, донирани директно од „Ворнер Брос“, во кои глумат Џенифер Анистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мет Лебланк и Дејвид Швимер.

Вклучен е и личен фото албум насловен „Она со последната вечера“. Потоа, тука е и личната реплика на Пери од жолтата рамка за двоглед од станот на Моника, еден од најпрепознатливите реквизити во историјата на ситкомот.

Телевизиските сувенири се заокружени со наградата на Пери од Здружението на филмски глумци во 1995 година за неговата улога како Чендлер Бинг во „Пријатели“.

Секој долар собран од продажбата ќе ја финансира мисијата на Фондацијата „Метју Пери“ да го направи закрепнувањето достапно за сите.

Foto: Printscreen/You Tube