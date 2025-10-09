Лежерно сако и хит сандали од 90-тите: Викторија Бекам плени со елеганција

Викторија Бекам блескаше на лондонската премиера на нејзиниот документарец на Нетфликс, со што го потврди нејзиниот статус на модна икона.

Бекам на премиерата се појави во монохроматска комбинација од кремасто бела боја. Таа се состоеше од сатенска блуза со длабоко деколте, која елегантно ја вметна во здолниште со висок струк и импресивен страничен шлиц.

Преголема јакна, лежерно префрлена преку рамената, дополнително ја нагласуваше минималистичката софистицираност, додека црните сандали со отворени прсти внесуваа контраст и доза на шик стил од 90-тите.

Нејзиниот изглед на убавина беше класично отмеен: лабава коса балајаж со разделба во центарот, очи нагласени со кафеава сенка за очи, кармин во иста боја како усните и дефинирани контури на лицето, со суптилен дијамантски накит што го заокружуваше изгледот.

Во отсуство на Бруклин Бекам, членовите на семејството ја поддржаа Викторија на премиерата, сите во црно-бели комбинации. Дејвид носеше црно одело, додека нивната ќерка Харпер избра елегантен долг црн фустан, а синот Ромео избра бел во стилот на неговата мајка. Премиерата собра голем број познати личности, вклучувајќи ги и „Спајс Грлс“ Ема Бантон и Мелани Чизхолм.

