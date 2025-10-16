„Лето, те молам врати се“ – Наташа Родиќ го „запали“ Инстаграм со впечатливи фотографии од плажа

Наташа Родиќ, снаата на боксерот Вељко Ражнатовиќ, објави серија фотографии од плажа и го запали Инстаграм.

Наташа, најстарата сестра на семејството Родиќ, повторно го привлече вниманието на јавноста со објава на социјалната мрежа. Откако неодамна купи четири стана во Белград, Наташа си приреди заслужен одмор, а фотографиите од плажа никого не оставија рамнодушен.

На сликите што ги објави, Родиќ позира во минијатурно сино бикини, кое е особено впечатливо поради деталите – долниот дел од костимот за капење е украсен со бисери, додека целиот свој летен стајлинг го надополни со обетки во облик на морска ѕвезда, кои совршено се совпаѓаа со бојата на костимот.

Во описот на фотографијата, таа кратко напиша: „Лето, те молам врати се“.

Сепак, покрај модните детали, она што им го привлече вниманието на многумина беше тоа што Наташа видливо ослабела, што нејзините следбеници веднаш го забележаа, оставајќи бројни коментари под објавата.

„Прекрасна како и секогаш!“, „Каква фигура!“, „Врвна, врвна!“, „Што направи, изгледаш десет килограми полесна!“, се само дел од коментарите.

Foto: printscreen/Instagram/natasa__rodic