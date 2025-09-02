Лесно гурманско задоволство: Пилешко соте со кремасто пире од грашок

Сочното пилешко соте на кремасто пире од грашок е вистинско откритие за љубителите на лесни и здрави оброци.
Тајната на неговиот совршен вкус е скриена во внимателно одбрана мешавина од зачини, која му дава на пилешкото неодолива арома. Пирето од грашок носи свежина, протеини и богатство од растителни влакна, правејќи го ова јадење хранливо и лесно за варење. Комбинацијата од едноставна подготовка и врвен вкус го прави совршен избор за секој ден.
Состојки за соте:
600 г пилешки филети
1 глава црвен кромид
2 чешниња лук
1 лажичка сол
2 лажички вегета
1 лажица сенф
1 чаша павлака за готвење
1 лажичка црвена пиперка
2 лажици маслиново масло
1 лажица путер
Состојки за пире од грашок:
400 г грашок
50 г компири
2 лажици путер
1 лажичка сол
½ лажичка бибер
3 лажици млеко
морско оревче
Подготовка
Сверете ги грашокот и компирите во солена вода додека не омекнат. Процедете, додадете путер, сол, бибер, мускатно оревче и млеко. Измешајте сè во пире. Ситно исечкајте ги кромидот и лукчето и пржете ги во масло и путер. Додадете го месото што треба да се пржи додека не добие златно-кафеава боја, додадете сол, бибер и мешавина од зачини. Додадете сенф, црвена пиперка и прелијте со супа или вода.
Оставете да се готви на тивок оган 10 минути. Додадете ја павлаката за готвење и оставете ги состојките да се соединат. Сервирајте со подготвено пире од грашок.
Foto:Freepik
Izvor: Popara.mk