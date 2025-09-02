Лесно гурманско задоволство: Пилешко соте со кремасто пире од грашок

Сочното пилешко соте на кремасто пире од грашок е вистинско откритие за љубителите на лесни и здрави оброци.

Тајната на неговиот совршен вкус е скриена во внимателно одбрана мешавина од зачини, која му дава на пилешкото неодолива арома. Пирето од грашок носи свежина, протеини и богатство од растителни влакна, правејќи го ова јадење хранливо и лесно за варење. Комбинацијата од едноставна подготовка и врвен вкус го прави совршен избор за секој ден.

Состојки за соте:

600 г пилешки филети

1 глава црвен кромид

2 чешниња лук

1 лажичка сол

2 лажички вегета

1 лажица сенф

1 чаша павлака за готвење

1 лажичка црвена пиперка

2 лажици маслиново масло

1 лажица путер

Состојки за пире од грашок:

400 г грашок

50 г компири

2 лажици путер

1 лажичка сол

½ лажичка бибер

3 лажици млеко

морско оревче

Подготовка

Сверете ги грашокот и компирите во солена вода додека не омекнат. Процедете, додадете путер, сол, бибер, мускатно оревче и млеко. Измешајте сè во пире. Ситно исечкајте ги кромидот и лукчето и пржете ги во масло и путер. Додадете го месото што треба да се пржи додека не добие златно-кафеава боја, додадете сол, бибер и мешавина од зачини. Додадете сенф, црвена пиперка и прелијте со супа или вода.

Оставете да се готви на тивок оган 10 минути. Додадете ја павлаката за готвење и оставете ги состојките да се соединат. Сервирајте со подготвено пире од грашок.

