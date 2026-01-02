Лепа Брена за 2026 година: „Без пари не се живее, мислете на богатство!“

Пејачката Лепа Брена беше задолжена за атмосферата во Тиват на новогодишната ноќ, каде што одржа концерт на главниот плоштад во овој крајбрежен град, подарувајќи им на присутните ноќ за паметење.

Пред настапот, Брена ги откри своите новогодишни желби и истакна дека во текот на целиот свој живот ја водела работата и дека на сите им посакува пари пред сè бидејќи без нив не се живее.

За мене, 2025 година беше како претходните 40-тина години во кои пеам. Јас сум работохолик и личност која сака да ги прави луѓето среќни. Кога гледам радост на нивните лица, тоа ми дава животна енергија. Тоа е мојата карма. Во 2026 година, им посакувам на сите добро здравје и да се обидат да развијат добра, вредна и креативна енергија. Внимавајте што посакувате, можеби ќе го добиете. Мислете на убави работи и богатство, не можете без пари – рече Лепа Брена.

Инаку, како што се вели, естрадата заработила огромни суми пари за новогодишната ноќ, а се вели дека Брена заработила 80.000 евра за овој настап. Исто заработил и Ацо Пејовиќ, додека Саша Матиќ и Јелена Розга се збогатиле за 30.000 и 40.000 евра.

фото: printscreen/instagram/lepabrenaa