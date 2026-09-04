Леонардо ди Каприо за најнепредвидливиот актер со кого работел: „Немав поим што ќе се случи“

Леонардо ди Каприо во текот на својата блескава кариера одигра цела низа впечатливи ликови.

Неговата способност во еден момент целосно да се трансформира во ликот и да се препушти на улога која треба да ја шокира, исплаши или предизвика публиката и денес го прави еден од најразновидните актери. Сепак, Ди Каприо не ја стекнал оваа вештина без причина, пренесува „Far Out Magazine“.

Неговите рани улоги, како омилениот лик на Ромео во филмот „Ромео + Јулија“ од 1996 година, во кој со извонредна леснотија се движи од наивен млад човек, преку опседнат љубовник, до лик со самоубиствени намери, се најдобар пример за неговиот талент.

Истото важи и за добро познатата ситуација од снимањето на филмот „Џанго без окови“, кога си ја исекол раката, а потоа повредата ја искористил како дел од сцената во својот гневен настап. Сепак, еден актер особено го научил колку е важно да се биде непредвидлив на снимањето.

Кога треба да се наведе актер кој е повпечатлив од Ди Каприо. Станува збор, секако, за Џек Николсон.

Во 2006 година, двајцата добија можност да го делат екранот во филмот на Мартин Скорсезе „Двојна игра“. Николсон го играше гангстерот Френк Костело, додека Ди Каприо го толкуваше преплашениот полицаец под прикритие кој се претставува како соработник на мафијата, обидувајќи се одвнатре да ја урне организацијата и знаејќи дека во секој момент целата операција може да биде откриена и да заврши со неговата смрт.

Во актерската екипа полна со ѕвезди беа и Мет Дејмон, Вера Фармига, Марк Волберг и Алек Болдвин, па на сетот имало многу тестостерон, амбиција и по некое надуено его на богатите и славните. Затоа било јасно дека работите понекогаш ќе станат малку луди.

Како што рекол Ди Каприо во тоа време: „Некако го очекувавме неочекуваното… За мене имаше неколку различни сцени во кои немав поим што ќе се случи.“

Николсон, очигледно постар, поискусен и многу позастрашувачки, бил еден од неговите филмски херои, па можноста да работи покрај него за Ди Каприо сама по себе била чест која не сакал да ја упропасти. Сепак, ветеранот сакал да го тестира својот колега, бидејќи, на крајот на краиштата, ништо навистина големо не се создава надвор од зоната на комфорот.

Еден ден на сетот, Ди Каприо слушнал како Скорсезе му кажува на ѕвездата на „Лет над кукавичјото гнездо“ дека смета дека неговиот лик во заедничките сцени треба да биде многу пострашен.

Следниот ден, човекот задолжен за реквизитите го повикал помладиот актер настрана и го предупредил. Ди Каприо подоцна се присетил:

„Дојдов следниот ден, а човекот задолжен за реквизитите ми рече: ‘Па, биди внимателен. Има противпожарен апарат, пиштол, кибрит и шише виски.’“

Длабоко во себе, Ди Каприо знаел дека Николсон никогаш навистина не би му наштетил, но неговата непредвидливост без сомнение му помогнала да го одигра ликот кој доживува „постојан 24-часовен напад на паника“.

Помалку нелагодно, но со најголема почит, Ди Каприо додал: „Постојат некои сеќавања кои никогаш нема да ги заборавам.“

foto: printscreen/youtube