Кремасти тестенини со печурки за само 15 минути по рецепт на Винченцо

Vincenzo’s Plate е популарно Јутјуб шоу за готвење со фокус на автентичните италијански рецепти. Неговата мисија е да го научи светот дека не мора да бидете професионален готвач за да ги импресионирате пријателите, семејството и самите себе со италијански рецепти од кои потекуваат лиги, директно од вашата кујна – и сето тоа со многу смеење (и чаша добро вино!).

Денес ви претставуваме едно негово вегетаријанско јадење кое веднаш ќе го засакате. Овој брз рецепт за кремасти тестенини со печурки можеби не содржи месо, но благодарение на богатите и сочни печурки, јадењето е неверојатно заситно и гарантирано ќе ги задоволи сите ваши сетила.

За овој рецепт се користат висококвалитетни италијански тестенини, препознатливи по својот традиционален и занаетчиски начин на подготовка. Ваквата паста се суши бавно на ниски температури и се прави од 100% италијанска дурум пченица, што го прави секој гриз совршен. Како што вели Винченцо: „Квалитетот на тестенините ја прави целата разлика во вкусот“.

Портобело печурките користени во овој рецепт имаат силен умами вкус и богата текстура. Кај нас, за жал, овој вид печурки многу ретко може да се најде во маркетите, но одлична вест е што како нивна замена можете да искористите класични шампињони (по можност кафеави, за поинтензивен вкус). Додавањето путер дополнително ги збогатува печурките и прекрасно се комбинира со лукот, млекото и Пекорино сирењето, создавајќи лесен, а сепак изненадувачки кремаст сос.

Блендирањето на еден дел од печурките со малку вода и млеко помага да се згусне сосот, овозможувајќи му уште подобро да ги обвитка тестенините. Јадењето е готово за помалку од 15 минути, па затоа е совршено за кога имате гости или едноставно за вашиот следен „вегетаријански понеделник“.

Погледнете го видеото како да подготвите кремасти тестенини со печурки како вистински Италијанец:

Совети од Винченцо

Не штедете на печурките: Изберете каков било вид на печурки што ги сакате. Јас лично ги претпочитам кафеавите печурки бидејќи имаат побогат вкус од белите. Не двоумете се да ставите и некоја повеќе – печурките многу се собираат при готвењето, а сигурно не сакате да останете без нив во чинијата.

Големината на тавата е важна: Избегнувајте да ги натрупувате печурките во премногу мала тава; така тие ќе се варат на пареа наместо да се запржат. Користете голема тава и засилете го огнот на средно-висока температура за да добиете прекрасна златна боја – запомнете, повеќе боја означава повеќе вкус!

Сирење, ве молам! Тајната на таа богата, кремаста текстура? Висококвалитетно сирење. Иако можеби ќе помислите да го прескокнете млекото, никако не штедете на сирењето. Веќе знаете дека Пекорино Романо е мојот прв избор, но Пармиџано Реџано или Грана Падано се одлични алтернативи.

Кромпид или лук? Не сте љубител на лук? Нема проблем! Слободно заменете го со малку кромид. Во секој случај, ќе добиете вкусна база која прекрасно се надополнува со печурките.

Павлака за готвење? Не тука! За овие тестенини не е потребна тешка павлака (heavy cream); сосот го правиме лесен со помош на млеко, а можете да изберете и обезмастено млеко. Сакате уште полесна варијанта? Тогаш искористете ја водата во која се вареа тестенините за да ја постигнете таа кремаста конзистентност без тежина.

Мешајте брзо: Кога ќе дојде време да го додадете Пекориното, мешајте брзо и енергично. Ова спречува сирењето да се згрутчи и осигурува дека ќе се стопи во кадифениот сос што вашите тестенини го заслужуваат.

Сакате месна варијанта? За оние кои не можат без месо, слободно додадете малку колбас во тавата. Тоа ќе додаде вкусна длабочина која прекрасно одговара со земјениот вкус на печурките.

Како да ги послужите тестенините

Не чекајте – во ова јадење најдобро се ужива веднаш штом ќе се тргне од шпоретот! Свртете ги тестенините на рамен тањир и прелијте ги со сочниот сос и печурките директно од тавата. Јадењето е прекрасно само по себе, но ако сакате дополнителен шарм или арома, зошто да не наросите уште малку свежо сечкан магдонос? Верувајте ми, ќе уживате во секој залак!

Не барајте понатаму за вашиот следен ручек; овие кремасти тестенини со печурки зборуваат сами за себе. Тоа е кадифена експлозија од паста, бањата во кремаст сос од Пекорино, преполна со путерести печурки со лук и завршена со свеж магдонос. Едноставно, а сепак луксузно јадење – совршен избор за брза вечера во текот на неделата.

Состојки

300 г тестенини (фетучини или таљатели по можност италијански)

400 г печурки

2 чешниња лук, ситно сечкани

1 китка свеж магдонос, сечкан

6 супени лажици сирење Пекорино Романо или Пармиџано Реџано, ситно изрендано

½ чаша млеко

60 г путер

Екстра девствено маслиново масло

Сол и бибер

1 супена лажица морска сол (за водата со тестенини)

Начин на подготовка