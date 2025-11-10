Мегафон почит кон легендата

Концерт во чест на маестро Кире Костов – „Летај галебе“

1 мин. читање
Концерт во чест на маестро Кире Костов – „Летај галебе“

Некои автори пишуваат хитови. Единствениот Кире Костов, напиша историја.
Неговата музика е вткаена во нашите животи – во радоста и тагата, во љубовта и смеата, во солзите и разделбите. Повеќе од 700 песни, но уште повеќе неброени моменти што живеат преку неговите ноти.
На 11 ноември, со голем концерт во Националната опера и балет, ќе му оддадеме почит на маестро Кире Костов.
Ова ќе биде вечер кога ќе оживеат неговите композиции и ќе се потсетиме колку е  силно влијанието на неговата музика врз сите нас, затоа што – Музиката е живот, а животот е музика!
На сцената ќе застанат голем број македонски музичари и негови блиски соработници – генерации обединети од и во неговата музика.
Не пропуштајте вечер исполнета со благодарност и љубов кон маестро Кире Костов, заокружена со вечната „Летај галебе“.

Вечер посветена на маестро Кире Костов – човекот чии ноти и понатаму живеат меѓу нас.
Концертот ќе се одржи на 11-ти ноември, вторник  2025 година во Македонска опера и балет, со почеток во 20 часот.

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top