Концерт во чест на маестро Кире Костов – „Летај галебе“

Некои автори пишуваат хитови. Единствениот Кире Костов, напиша историја.

Неговата музика е вткаена во нашите животи – во радоста и тагата, во љубовта и смеата, во солзите и разделбите. Повеќе од 700 песни, но уште повеќе неброени моменти што живеат преку неговите ноти.

На 11 ноември, со голем концерт во Националната опера и балет, ќе му оддадеме почит на маестро Кире Костов.

Ова ќе биде вечер кога ќе оживеат неговите композиции и ќе се потсетиме колку е силно влијанието на неговата музика врз сите нас, затоа што – Музиката е живот, а животот е музика!

На сцената ќе застанат голем број македонски музичари и негови блиски соработници – генерации обединети од и во неговата музика.

Не пропуштајте вечер исполнета со благодарност и љубов кон маестро Кире Костов, заокружена со вечната „Летај галебе“.

Вечер посветена на маестро Кире Костов – човекот чии ноти и понатаму живеат меѓу нас.

Концертот ќе се одржи на 11-ти ноември, вторник 2025 година во Македонска опера и балет, со почеток во 20 часот.