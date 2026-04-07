Kонечно е среќна во љубовта: Џенифер Анистон објави фотографија од своето згодно момче

Aктерката Џенифер Анистон веќе некое време ужива во слатката љубов со својот нов партнер Џим Кертис. Иако двојката ретко објавува заеднички фотографии на мрежите, главно од приватни причини, актерката понекогаш прави исклучок и го покажува својот згоден партнер.

Џенифер објави компилација од фотографии на Инстаграм која се состои од животни моменти и мали радости кои го разубавуваат секојдневниот живот. Сепак, една посебна фотографија привлече внимание, односно онаа со нејзиниот партнер Џим Кертис, кого го гушка на фотографијата.

„Неделен преглед", кратко напиша Анистон во описот на објавата

Врската помеѓу Џенифер и Џим првпат привлече внимание од јавноста во јули 2025 година, кога беа видени на јахта во Шпанија. Тие ја потврдија врската во ноември истата година, кога Анистон објави фотографија по повод роденденот на Кертис.

