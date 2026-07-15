Колку одење е навистина потребно за да ослабете?

Одењето е еден од најприфатливите и најефикасните начини за регулирање на вашата тежина без оптоварување на зглобовите.

За да постигнете видливи резултати, експертите препорачуваат четири до пет пати неделно по 50 до 60 минути.

Фреквенција и интензитет

Ако ви е тешко да одвоите еден час, истражувањата покажуваат дека две пократки прошетки од 25 минути дневно, шест дена во неделата, често се поефикасни за согорување на мастите отколку еден подолг тренинг.

Потрошувачката на калории зависи од вашата моментална тежина и темпо:

Умерено темпо (5,6 км/ч): Лице од 70 кг согорува околу 280 калории за еден час.

Брзо темпо (7,2 км/ч): Потрошувачката се зголемува на околу 460 калории.

Цел од 10.000 чекори или нешто друго?

Додека 10.000 чекори често се промовираат како златен стандард, студиите го сугерираат следново:

Почетна точка: Измерете го вашиот моментален просек и стремете се да го зголемите за 2.000 до 2.500 чекори дневно.

Оптимална цел: За повеќето луѓе, 7.500 чекори се одлична цел што носи значителни здравствени придобивки, додека за постарите возрасни лица, 10.000 често се поодржливи.

План за почетници (прогресивно зголемување)

Ако штотуку започнувате, користете го овој едноставен метод:

Првите 2 недели: 25 минути (5 мин. лесно, 15 мин. побрзо, 5 мин. лесно).

Следни чекори: На секои две недели, зголемете го најинтензивниот (побрз) дел од вашата прошетка за 5 минути, додека не достигнете вкупно времетраење од 50 до 60 минути.

Совети за успех

Бидете доследни: Одете во исто време секој ден за да создадете навика.

Мотивација: Најдете партнер за одење или следете го вашиот напредок преку апликации.

Резервен план: Имајте алтернатива за лошо време (лента за трчање или прошетка низ трговскиот центар).

Одмор: Не заборавајте да земете денови за одмор за да му дозволите на вашето тело да се опорави.

извор:попара.мк

фото:freepik