Колку е тешко да се биде со партнер кој има брак и деца зад себе?

Не е само вашата поранешна љубов проблемот – туку целиот ваш живот што се случил пред вас.

Кога се заљубуваме, природно е да сакаме да веруваме дека започнуваме нешто сосема ново. Меѓутоа, кога едниот партнер е веќе во брак и има деца, таа нова љубов никогаш не доаѓа на празен лист. Постојат спомени, навики, семејни обврски, поранешен партнер, деца и цел систем на врски што не исчезнуваат само затоа што бракот е завршен. Ова не значи дека таквата врска е осудена на пропаст, но значи дека бара многу поголема зрелост од класичниот почеток на љубовна приказна.

Најголемата грешка е да очекувате дека еден ден ќе станете поважни за вашиот партнер отколку неговото дете. Здравата врска всушност започнува кога ќе прифатите дека оваа конкуренција не постои. Детето не е конкурент на новата љубов, ниту пак треба да биде. Проблемот се јавува кога новиот партнер почнува да се чувствува запоставен, додека родителот истовремено се чувствува виновен секој пат кога сака да посвети време на својата врска. Наоѓањето рамнотежа помеѓу љубовта кон партнерот и одговорноста на родителот често е многу потешко отколку што изгледа однадвор.

Дури и кога емоциите одамна завршиле, комуникацијата со поранешен партнер често останува дел од секојдневниот живот. Договорите за грижа за деца, родендените, празниците, училишните обврски или непредвидените ситуации можат да значат дека поранешниот партнер е сè уште присутен во животот на личноста што ја сакате. Тука љубомората лесно наоѓа место. Сепак, зрелата личност мора да прави разлика помеѓу две работи: емоционалната врска со поранешниот партнер и одговорноста за заедничкото дете. Не секој повик, порака или договор е знак дека сè уште постои љубов меѓу нив.

Бракот остава зад себе искуство, но понекогаш и страв. Лице кое веќе поминало низ развод може да биде попретпазливо, позатворено или помалку подготвено повторно да верува. Можеби ќе им треба повеќе време да се откажат, да направат големи планови или да веруваат дека новата врска ќе биде поинаква. Новиот партнер потоа мора да одлучи колку разбирање може да обезбеди без да почне да ги занемарува сопствените потреби. Разбирањето не значи бесконечно чекање или прифаќање на сè.

Особено предизвикувачка ситуација е кога новиот партнер сака да биде дел од семејниот живот, но не знае каде се границите. Тие не се родител на детето, но не се ниту целосен странец. Тие сакаат блискост, но не сакаат да наметнуваат авторитет. Тие сакаат да учествуваат, но се плашат да не бидат обвинети за мешање. Затоа е важно улогата на новиот партнер да не се зема здраво за готово, туку постепено да се гради. Некои работи треба да се договорат меѓу возрасните пред животот да им ги наметне.

Односот со некој што е веќе во брак и има деца можеби никогаш нема да биде едноставен во романтична смисла во која двајца луѓе чувствуваат дека целиот свет започнува од нивната прва средба. Но, може да биде подлабок, посвесен и пореален. Таквата љубов бара прифаќање на минатото без обид да се избрише, јасни граници, искрена комуникација и подготвеност да се разбере дека вашиот партнер носи цел живот со себе. Вистинското прашање затоа не е дали е тешко да се сака некој што веќе има минато, туку дали двајцата имате доволно зрелост да го направите тоа минато граница – а не пречка.

извор:popara.mk

фото:magnific