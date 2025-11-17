Која храна треба повеќе да се консумира за време на процесот на слабеење?

Ако сакате да ослабете, важно е да бидете во калориски дефицит. Меѓутоа, ако не сакате да гладувате, важно е и каква храна јадете за време на процесот на слабеење.

Американската Национална здравствена служба (НХС) сподели неколку едноставни, но ефикасни совети и трикови кои ќе ви помогнат да ослабете со мали промени во вашата исхрана.

НХС изјави дека секогаш треба да вклучувате одредена храна во вашите оброци за да му помогнете на вашето тело да ослабе. Ова ќе ви помогне да останете сити подолго време, а истовремено ќе се осигурате дека вашето тело има гориво што му е потребно во текот на денот.

Една клучна препорака е секогаш да вклучувате протеини во секој оброк. Протеините се витален макронутриент составен од аминокиселини.

Служат како градежни блокови за клетките, ткивата и органите на телото и извршуваат функции како што се градење мускули и поправка на ткивото. Исто така, обезбедуваат долготрајна енергија и ви помагаат да се чувствувате сити.

„Секогаш вклучувајте некои протеини – како што се грав, мешунки, риба, јајца, месо или други видови. Ова помага да останете сити“, соопшти НХС.

Овој совет е поддржан и од експерти од клиниката Mayo. Нивната веб-страница наведува дека генерално, диетите со висок процент на протеини помагаат при краткорочно губење на тежината со тоа што ве прават да се чувствувате посити.

Сепак, важно е да се вклучат протеините како дел од балансирана исхрана. Клиниката Mayo предупреди дека истражувачите сè уште ги проучуваат долгорочните ризици од диети со висок процент на протеини што ги ограничуваат јаглехидратите.

„Некои диети со висок удел на протеини, особено многу рестриктивни верзии како што е диетата со месо, ги ограничуваат јаглехидратите толку многу што можеби нема да внесувате доволно хранливи материи или влакна. Ова може да предизвика проблеми како лош здив, главоболки и запек“, истакнуваат тие.

Некои диети со висок удел на протеини дозволуваат црвено месо, преработено месо и друга храна богата со заситени масти. Овие намирници можат да го зголемат ризикот од срцеви заболувања и можат да го зголемат холестеролот со липопротеини со ниска густина (ЛДЛ), односно лошиот холестерол.

Исхраната со висок внес на протеини може да ја влоши функцијата на бубрезите кај луѓе со бубрежно заболување. Ова може да се случи затоа што телото можеби нема да може да ги отстрани сите отпадни производи од разградените протеини.

Затоа, за да се осигурате дека јадете здрава и избалансирана исхрана, се препорачува да јадете две или повеќе порции зеленчук во вашиот главен оброк, додека јаглехидратите како компири, ориз и тестенини не треба да сочинуваат повеќе од една третина од вашиот оброк.

Ако јадете риба, целете се кон две порции неделно, при што барем една порција треба да биде масна риба како сардини, лосос или скуша. Кога станува збор за млечни производи, изберете млеко, сирење и јогурти кои имаат помала содржина на масти и шеќер. Исто така, пијте 6 до 8 чаши вода дневно.

Извор: Курир

Фото:Freepik