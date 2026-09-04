Кога тагата не поминува: Како да бидете со партнер кој изгубил родител?

Некои таги не исчезнуваат – само учиме да живееме со нив.

Постојат загуби по кои лицето се враќа во својот живот однадвор, но одвнатре тие никогаш не се сосема исти. Партнерот оди на работа, ги завршува своите домашни обврски, се насмевнува, планира за иднината и се однесува функционално, но има место внатре кое останува болно по смртта на родителот. Поминале неколку месеци, можеби дури и години, а тагата е сè уште таму. Ова не мора да значи дека лицето не може да ја преболи. Загубата на сакана личност или лица не е нешто што завршува на одреден датум. Целта на жалењето честопати не е болката да исчезне, туку лицето да научи да продолжи со животот, носејќи го фактот дека саканата личност повеќе не е таму.

Токму затоа што партнерот функционира, другата личност може да почне да очекува дека најлошото завршило. Но, можноста да стане, да работи, да излезе и да разговара не кажува многу за тоа што се случува внатре. Тагата може да се случи во сосема обични моменти – за време на празниците, на роденден, кога ќе се слушне песна, кога некој ќе каже одредена реплика или кога партнерот сака да му каже на родителот нешто важно, но се сеќава дека повеќе не може да го стори тоа. Понекогаш тагата не се гледа како плачење, туку како повлекување, замор, раздразливост или тишина.

Најголемата помош често не е наоѓањето совршени зборови. Тоа е подготвеноста да се биде таму дури и кога не можете ништо да поправите. „Јас сум тука“, „Можеш да зборуваш со мене за него/неа кога сакаш“ или едноставно прегратка може да значи повеќе од обид да се забрза процесот на тагување. Не треба да инсистирате вашиот партнер да зборува кога не е подготвен, но не треба да ја избегнувате темата за вашите родители од страв да не ги растажите. Понекогаш, токму способноста да зборувате за починатата личност без да се чувствувате непријатно ве тера да се чувствувате како нивниот живот да не исчезнал од разговорот само затоа што починале.

Треба да му дозволите на вашиот партнер да тагува, но не треба да дозволите тагата да стане единствената емоција што ја познава вашата врска. Сè уште треба да има смеа, секс, патување, вечера, планирање одмори, шегување, излегување со пријатели и разговори што немаат никаква врска со загубата. Не е предавство на починатиот да се смееш. Не е нечувствително да сакаш да живееш заедно. Помагањето на партнерот да најде радост во секојдневниот живот може да биде една од најубавите форми на поддршка. Важно е да не се врши притисок врз него да „биде како што бил порано“.

По голема загуба, човекот често се менува. Некои работи стануваат поважни, некои помалку важни, а нивниот однос кон времето, семејството и иднината може целосно да се промени. Партнерот кој се обидува да помогне не треба постојано да чека да се врати старото јас. Наместо тоа, може да праша: „Како си денес?“ и да прифати дека одговорот не е секогаш ист. Во исто време, ако тагата стане толку интензивна или долготрајна што сериозно го нарушува секојдневното функционирање, односите или способноста на лицето да чувствува каква било радост, разговорот со професионалец за ментално здравје може да биде вреден. Барањето помош не е знак на слабост – понекогаш е начин да се спречи болката да стане доживотна казна.

Да се ​​сака некој што тагува не значи дека мора да најдеме начин да му ја одземеме болката. Понекогаш најдлабоката поддршка е пораката: „Не мора да бидеш во ред за да бидам тука за тебе“. Но, заедно со неа треба да има и друга: „Сè уште сакам да живеам со тебе, да се смеам со тебе, да правам планови и да го градиме нашиот живот“. Тагата може да остави трага засекогаш, но не мора да го зафаќа целиот простор засекогаш. Може да стане дел од личноста што ја сакаме, а не граница над која нашата врска повеќе не може да се премине.

фото:popara.mk

фото:Freepik