Кога е најдобро време да се напиете протеински шејк?

Кога треба да пиете протеински шејк зависи од вашите цели, вашиот распоред за тренинг и вашиот вкупен дневен внес на протеини. Иако времето понекогаш може да помогне, најважното нешто за раст на мускулите е да внесете доволно протеини во текот на денот, според Health.com.

Не постои едно „совршено“ време за пиење протеински шејк. Можете да го пиете пред или по тренинг, како ужина или кога едноставно немате време да јадете квалитетен оброк. Истражувањата покажуваат дека вкупната дневна количина на протеини е поважна за растот и здравјето на мускулите отколку точното време кога го пиете. Само кога овој внес е редовен, има смисла да се размислува за попрецизен распоред за подобро закрепнување, перформанси и контрола на апетитот.

Пред или по тренинг?

Со тренинг за сила, протеините го поттикнуваат обновувањето на мускулите и градењето на мускулите. Експертите сè уште не се согласуваат дали е подобро да се пие шејк пред или по тренинг, но многу луѓе претпочитаат да го земаат по тренинг за да избегнат евентуални стомачни тегоби.

Некои студии покажуваат дека протеините веднаш по тренингот можат да помогнат во закрепнувањето и перформансите. Сепак, поновите истражувања покажуваат дека таканаречениот анаболен прозорец – периодот по тренинг погоден за внес на хранливи материи – е многу подолг отколку што се мислеше претходно. Дури и внесот на протеини во текот на денот е подеднакво ефикасен за раст на мускулите, сила и состав на телото.

Протеинот од сурутка брзо се вари и ги содржи сите есенцијални аминокиселини, па затоа е добар избор и пред и по тренингот. Особено е погоден по тренингот бидејќи брзо се апсорбира. Ако пиете шејк еден или два часа пред тренингот, добра идеја е да го комбинирате со јаглехидрати (на пр. овошје) за повеќе енергија. Непосредно пред тренингот, подобро е да избегнувате шејкови со многу масти и влакна, бидејќи тие можат да го оптоварат желудникот.

Протеински шејкови и губење на тежина

Исхраната богата со протеини може да помогне во губењето на тежината и да ги намали телесните масти, а воедно да ги зачува мускулите. Протеинските шејкови се практични кога е тешко да се внесат доволно протеини од храната. И тука, најважно е вкупниот дневен внес, а не точното време. Добар трик е да го додадете шејкот во оброк кој инаку е сиромашен со протеини.

Протеините исто така ви помагаат да се чувствувате сити подолго време. На пример, протеинот од сурутка може да ве држи сити подолго време од само јаглехидратите, што го олеснува контролирањето на внесот на храна помеѓу оброците.

Шејк пред спиење?

Телото исто така ги обновува и гради мускулите за време на спиењето, а протеините можат да го поддржат ова. Казеинот често се препорачува пред спиење бидејќи бавно се вари и постепено ослободува аминокиселини во текот на ноќта, што може да помогне во закрепнувањето – особено по тренинг за сила.

На што да внимавате?

Не сите протеински производи се создадени еднакви. Ако сте веган или имате нетолеранција на млечни производи, изберете протеини од растителна основа како грашок или соја. Прочитајте ги состојките и изберете производи со помалку додаден шеќер, ароми и полнила. Целете кон околу 20-30 g протеини по порција.

Протеинските шејкови треба да бидат додаток во исхраната, а не замена за вистинска храна. Поголемиот дел од вашите протеини сепак е најдобро да се добијат од храна како јајца, риба, месо, мешунки, млечни производи, тофу и јаткасти плодови, бидејќи тие содржат и други важни хранливи материи. Луѓето со заболувања на бубрезите или проблеми со варењето треба да се консултираат со лекар или нутриционист во врска со внесот на протеини.

извор:курир.мк

фото:Freepik