Коензим Q10 – кој треба да го користи и кога е вистинското време да се започне?

Молекул на енергија што телото природно го произведува, но се намалува со возраста – еве кога и зошто вреди да се зема.

Коензимот Q10 е супстанца што нашето тело природно ја произведува и која игра клучна улога во производството на енергија во секоја клетка, поради што често се нарекува моторот на телото. Неговото ниво е највисоко во младоста, но по триесеттата година почнува постепено да опаѓа, што ги наведува многумина да се прашуваат дали и кога има смисла дополнително да се зема преку додатоци во исхраната.

Како што старееме, на телото му е сè потешко да го одржува истото ниво на енергија, па затоа Q10 најчесто се препорачува за луѓе по 30-годишна возраст, а особено по 40 и 50-годишна возраст, кога природниот пад на неговата концентрација е уште позабележителен. Во овој период, многу луѓе го воведуваат за поддршка на секојдневното функционирање, особено ако се чувствуваат уморни или имаат намалена виталност.

Најпознатата улога на Q10 е поврзана со здравјето на срцето и кардиоваскуларниот систем, но неговата примена е поширока – се користи и за поддршка на имунитетот, намалување на оксидативниот стрес и подобрување на производството на енергија. Поради неговиот антиоксидативен ефект, често го избираат луѓе кои сакаат да го забават процесот на стареење и да го одржат здравјето на кожата и телото како целина.

Особено интересна група корисници се луѓето кои земаат статини за холестерол, бидејќи овие терапии можат да го намалат природното ниво на Q10 во телото, како и спортистите и луѓето изложени на поголем физички или ментален напор. Во такви ситуации, Q10 се користи како дополнителна поддршка за енергија и закрепнување.

Сепак, иако се смета за безбеден додаток, Q10 не е универзално решение за секого, па затоа неговата употреба се препорачува со совет од стручно лице, особено за бремени жени, доилки и луѓе на терапија. Најдобар ефект се постигнува кога е дел од здрав начин на живот, а не негова замена, бидејќи телото има најголема корист кога додатоците во исхраната и добрите навики се комбинираат во една целина.

извор:попара.мк

фото:Freepik