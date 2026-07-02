Ким Кардашијан позира во минијатурно бикини, не е за оние со слабо срце

Медиумската личност и претприемачка Ким Кардашијан уште еднаш докажа зошто е кралица на социјалните медиуми.Со својата последна објава, 45-годишната ѕвезда најави нова колекција костими за капење за нејзиниот бренд SKIMS, позирајќи во два модели кои оставаат малку простор за имагинацијата и совршено се вклопуваат во најголемите летни трендови.

Во серија фотографии направени во минималистички амбиент, Ким ја претстави линијата „Micro Fits Everybody“. Станува збор за проширување на една од најпопуларните колекции на SKIMS, позната по своите екстремно меки и еластични материјали. Првиот модел е микро бикини со леопардски принт и тенки црни врвки, додека вториот е во еднобојна боја, впечатливи розово-корални нијанси.

Со оваа објава, Ким го потврди и својот статус како икона на стилот која ги обликува модните трендови.

Нејзината способност лично да промовира производи е клучен дел од успехот на брендот SKIMS, кој се проценува дека вреди повеќе од четири милијарди долари во 2023 година.

Коментарите од обожавателите беа полни со воодушевување, а пораките како „Baywatch не ти е дури ниту до колена“, „Најубавата жена во универзумот“ и „Хамилтон, среќнице“ само потврдија дека нејзиното влијание не опаѓа.

Се чини дека розите цветаат на нејзиниотприватен план. Во јуни 2026 година, медиумите објавија дека нејзината врска со возачот на Формула 1, Луис Хамилтон (41), станува се посериозна и дека тој ги запознал нејзините четири деца.

За потсетување, двојката се познава долго време, а гласините за романтична врска започнаа во февруари 2026 година по нивната романтична средба во Париз.

foto: printscreen/instagram/kimkardashian