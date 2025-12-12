Радио Милева прва соработка со видео игра

Ким Кардашијан ќе се појави како лик во хит играта „Fortnite“

Ким сподели серија промотивни фотографии на X, откривајќи го својот изглед како во Fortnite, како и промените во облеката и косата – познати како скинови – кои ќе им бидат достапни на играчите од 13 декември.

Соработката беше објавена и од Fortnite во трејлер на Инстаграм, на кој ко-основачот на Skims презема голем број различни улоги, со гласот на нараторот:

„Ким Кардашијан е мајка, претприемач, модна икона, ТВ ѕвезда, а сега го презема Fortnite.“

Ова е првата соработка на Кардашијан со видео игра, следејќи ги стапките на други ѕвезди кои претходно се појавија во Fortnite, вклучувајќи ги пејачките Сабрина Карпентер и Аријана Гранде, како и раперот Еминем.

 

Кардашијан претходно се појави во сопствената видео игра, Kim Kardashian: Hollywood, но таа беше затворена во 2024 година, една деценија откако беше лансирана.

