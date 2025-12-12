Ким Кардашијан ќе се појави како лик во хит играта „Fortnite“

Ким сподели серија промотивни фотографии на X, откривајќи го својот изглед како во Fortnite, како и промените во облеката и косата – познати како скинови – кои ќе им бидат достапни на играчите од 13 декември.
Соработката беше објавена и од Fortnite во трејлер на Инстаграм, на кој ко-основачот на Skims презема голем број различни улоги, со гласот на нараторот:
„Ким Кардашијан е мајка, претприемач, модна икона, ТВ ѕвезда, а сега го презема Fortnite.“
Ова е првата соработка на Кардашијан со видео игра, следејќи ги стапките на други ѕвезди кои претходно се појавија во Fortnite, вклучувајќи ги пејачките Сабрина Карпентер и Аријана Гранде, како и раперот Еминем.
View this post on Instagram
Кардашијан претходно се појави во сопствената видео игра, Kim Kardashian: Hollywood, но таа беше затворена во 2024 година, една деценија откако беше лансирана.
KIM KARDASHIAN x FORTNITE — DECEMBER 13 pic.twitter.com/Uk3zrorDg5
— HYPEX (@HYPEX) December 10, 2025
фото: printcsreen/instgaram